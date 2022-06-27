helen l. hayden
RMIT University
Melbourne, Australia
Specialty Chief Editor
Environmental Microbiomes
Institute for Risk Assessment Sciences, Utrecht University
Utrecht, Netherlands
Associate Editor
Environmental Microbiomes
University of Memphis
Memphis, United States
Associate Editor
Environmental Microbiomes
Italian Space Agency (ASI)
Rome, Italy
Associate Editor
Environmental Microbiomes
Instituto de Ecología (INECOL)
Xalapa, Mexico
Associate Editor
Environmental Microbiomes
University of the Free State
Bloemfontein, South Africa
Associate Editor
Environmental Microbiomes
Department of Microbiology, Faculty of Biological and Veterinary Sciences, Nicolaus Copernicus University
Toruń, Poland
Associate Editor
Environmental Microbiomes
Stellenbosch University
Stellenbosch, South Africa
Associate Editor
Environmental Microbiomes
Department of Botany, Mohanlal Sukhadia University
Udaipur, India
Associate Editor
Environmental Microbiomes
Tohoku University
Sendai, Japan
Associate Editor
Environmental Microbiomes
Jeju Technopark
Jeju-si, Republic of Korea
Associate Editor
Environmental Microbiomes
Boise State University
Boise, United States
Associate Editor
Environmental Microbiomes
Graphic Era University
Dehradun, India
Associate Editor
Environmental Microbiomes
Council for Agricultural Research and Agricultural Economy Analysis | CREA
Rome, Italy
Associate Editor
Environmental Microbiomes
Université Claude Bernard Lyon 1
Lyon, France
Associate Editor
Environmental Microbiomes
University of Rennes 1
Rennes, France
Associate Editor
Environmental Microbiomes