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Rhizospheric Microbiome Functional Traits in Metal-Enriched Soils: From Bioavailability to Remediation and Critical Resource Recovery
- Suprokash Koner
- Jagat Rathod
- Muhammad Afzal
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