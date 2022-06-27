mikhail bogdanov
University of Texas Health Science Center at Houston
Houston, United States
Specialty Chief Editor
Lipids, Membranes and Vesicles
Frumkin Institute of Physical Chemistry and Electrochemistry (RAS)
Moscow, Russia
Associate Editor
Lipids, Membranes and Membranous Organelles
The University of Tennessee, Knoxville
Knoxville, United States
Associate Editor
Lipids, Membranes and Membranous Organelles
Institute of Bioorganic Chemistry (RAS)
Moscow, Russia
Associate Editor
Lipids, Membranes and Membranous Organelles
Sapienza University of Rome
Rome, Italy
Associate Editor
Lipids, Membranes and Membranous Organelles
Leibniz University Hannover
Hanover, Germany
Associate Editor
Lipids, Membranes and Membranous Organelles
Nankai University
Tianjin, China
Associate Editor
Lipids, Membranes and Membranous Organelles
University of Illinois Chicago
Chicago, United States
Associate Editor
Lipids, Membranes and Membranous Organelles
Institute of Bioorganic Chemistry (RAS)
Moscow, Russia
Associate Editor
Lipids, Membranes and Membranous Organelles
McMaster University
Hamilton, Canada
Associate Editor
Lipids, Membranes and Membranous Organelles
Chinese Academy of Medical Sciences and Peking Union Medical College
Dongcheng, China
Associate Editor
Lipids, Membranes and Membranous Organelles
UNAM Campus Morelos, National Autonomous University of Mexico
Cuernavaca, Mexico
Associate Editor
Lipids, Membranes and Membranous Organelles
University of Texas Health Science Center at Houston
Houston, United States
Associate Editor
Lipids, Membranes and Membranous Organelles
The University of Tennessee, Knoxville
Knoxville, United States
Associate Editor
Lipids, Membranes and Membranous Organelles
Michigan State University
East Lansing, United States
Associate Editor
Lipids, Membranes and Membranous Organelles
Zhejiang University
Hangzhou, China
Associate Editor
Lipids, Membranes and Membranous Organelles