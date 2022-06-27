cecilia giulivi
University of California, Davis
Davis, United States
Field Chief Editor
Frontiers in Molecular Biosciences
Rutgers, The State University of New Jersey
New Brunswick, United States
Specialty Chief Editor
Structural Biology, Biophysics and Evolution
Department of Experimental and Clinical Biomedical Sciences “Mario Serio”, University of Firenze
Firenze, Italy
Specialty Chief Editor
Molecular Diagnostics and Therapeutics
University of Texas Health Science Center at Houston
Houston, United States
Specialty Chief Editor
Lipids, Membranes and Vesicles
Medical University of Bialystok
Bialystok, Poland
Specialty Chief Editor
Metabolomics
Italian Institute of Technology (IIT)
Genova, Italy
Specialty Chief Editor
Nanobiotechnology
Cornell University
Ithaca, United States
Specialty Chief Editor
Glycoscience
University of California, Davis
Davis, United States
Specialty Chief Editor
Mitochondria in Physiology and Disease
University of South Florida
Tampa, United States
Specialty Chief Editor
Protein Biochemistry for Basic and Applied Sciences
University of Illinois at Urbana-Champaign
Champaign, United States
Specialty Chief Editor
Genome Organization and Dynamics
Laboratory of Integrative Physiology and Nutritional Sciences, Francophone Society of Nutritherapy and Applied Nutrigenetics, France
Saint-Etienne, France
Specialty Chief Editor
Micronutrient Biology
University of Surrey
Guildford, United Kingdom
Specialty Chief Editor
RNA Networks and Biology
Department of Molecular Biosciences, School of Veterinary Medicine, University of California, Davis
Davis, United States
Specialty Chief Editor
Micronutrient Biology
Meijo University
Nagoya, Japan
Specialty Chief Editor
Glycoscience
King's College London
London, United Kingdom
Specialty Chief Editor
Structural Biology, Biophysics and Evolution
independent researcher
Bethesda, United States
Specialty Chief Editor
Molecular Recognition