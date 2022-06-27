jean-marc taymans
Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale (INSERM)
Paris, France
Specialty Chief Editor
Molecular Signalling and Pathways
University of Rome Tor Vergata
Roma, Italy
Associate Editor
Molecular Signalling and Pathways
Fudan University
Shanghai, China
Associate Editor
Molecular Signalling and Pathways
Aizawa Science Museum
Kasukabe, Japan
Associate Editor
Molecular Signalling and Pathways
University of Michigan
Ann Arbor, United States
Associate Editor
Molecular Signalling and Pathways
University of California, Davis
Davis, United States
Associate Editor
Molecular Signalling and Pathways
The University of Queensland
Brisbane, Australia
Associate Editor
Molecular Signalling and Pathways
Hyogo Medical University
Mukogawa, Nishinomiya, Hyogo, Japan
Associate Editor
Molecular Signalling and Pathways
University of Algarve
Faro, Portugal
Associate Editor
Molecular Signalling and Pathways
National Institute of Rehabilitation Luis Guillermo Ibarra Ibarra
Tlalpan, Mexico
Associate Editor
Molecular Signalling and Pathways
Nagasaki University
Nagasaki, Japan
Associate Editor
Molecular Signalling and Pathways
University of Göttingen
Göttingen, Germany
Associate Editor
Molecular Signalling and Pathways
Alien Therapeutics Inc.
New York, United States
Associate Editor
Molecular Signalling and Pathways
University of Padua
Padua, Italy
Associate Editor
Molecular Signalling and Pathways
Medical University of Vienna
Vienna, Austria
Associate Editor
Molecular Signalling and Pathways
Tel Aviv University
Tel Aviv, Israel
Associate Editor
Molecular Signalling and Pathways