quezia b. cass
Federal University of São Carlos
São Carlos, Brazil
Specialty Chief Editor
Structural and Stereochemical Analysis
Addis Ababa University
Addis Ababa, Ethiopia
Associate Editor
Structural and Stereochemical Analysis
University of Dschang
Dschang, Cameroon
Associate Editor
Structural and Stereochemical Analysis
Federal University of São Paulo
São Paulo, Brazil
Associate Editor
Structural and Stereochemical Analysis
Departamento De Química, Universidade Federal De Santa Maria
Santa Maria, Brazil
Associate Editor
Structural and Stereochemical Analysis
University of Hawaii at Hilo
Hilo, United States
Associate Editor
Structural and Stereochemical Analysis
Department of Chemistry, Faculty of Philosophy, Sciences and Languages of Ribeirão Preto, University of São Paulo
Ribeirão Preto, Brazil
Associate Editor
Structural and Stereochemical Analysis
Fluminense Federal University
Niterói, Brazil
Associate Editor
Structural and Stereochemical Analysis
University of Geneva
Geneva, Switzerland
Associate Editor
Structural and Stereochemical Analysis
University of the State of Amazonas
Manaus, Brazil
Associate Editor
Structural and Stereochemical Analysis
Estación Experimental del Zaidín (EEZ). CSIC
Granada, Spain
Associate Editor
Structural and Stereochemical Analysis
CONICET Instituto de Química Rosario (IQUIR)
Rosario, Argentina
Associate Editor
Structural and Stereochemical Analysis
São Paulo State University
São Paulo, Brazil
Associate Editor
Structural and Stereochemical Analysis
University of Naples Federico II
Naples, Italy
Associate Editor
Structural and Stereochemical Analysis