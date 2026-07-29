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Federal University of Amazonas
Manaus, Brazil
Associate Editor
Biological Activities of Natural Products
Faculty of Pharmacy, Ain Shams University
Cairo, Egypt
Associate Editor
Biological Activities of Natural Products
Galileo University
Guatemala City, Guatemala
Associate Editor
Biological Activities of Natural Products
Department of Marine Biotechnology, Anton Dohrn Zoological Station
Naples, Italy
Associate Editor
Biological Activities of Natural Products