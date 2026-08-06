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93 articles

articles

Brief Research Report

Published on 06 Aug 2026

Physicochemical characterization and metabolomic analysis of green coffee oil from Coffea arabica L. cultivated in Bahia, Brazil

in Isolation and Purification

  • Jayne Ferreira da Silva Oliveira
  • Paulinne Moreira Lima
  • Maria Alice Sousa Marinho
  • Micaela Sousa Coutinho Silva
  • Lara Beatriz de Andrade Silva
  • Isabela Dias dos Santos
  • Bruna Santana Neves
  • Anderson Santos Souza
  • Gabriel Azevedo de Brito Damasceno
  • Juliano Geraldo Amaral
Frontiers in Natural Products
doi 10.3389/fntpr.2026.1886822
  • 321 views

Original Research

Published on 29 Jul 2026

In vitro cytotoxic and anti-inflammatory activities of Ayapana triplinervis essential oil and hydroethanolic extract

in Biological Activities of Natural Products

  • Lucas Gabriel V. Barbosa
  • Luana de Sousa P. Barros
  • Alexandre Motta da Silva
  • Leandra Feliz Santos
  • Renata Cunha Silva
  • Carlos Vinícius A. da Silva
  • Raphael Oliveira de Figueiredo
  • Flavia Cristina A. Lucas
  • Laine Celestino Pinto
  • Joyce Kelly da Silva
Frontiers in Natural Products
doi 10.3389/fntpr.2026.1888636
  • 416 views

Original Research

Accepted on 24 Jul 2026

Antifungal and antibiofilm activity of crude hydroalcoholic extract and fractions of Myrcia neoobscura leaves against a clinical isolate of Candida krusei

in Biological Activities of Natural Products

  • Leticia Bachmann
  • Eduarda Rensi Botelho
  • Patrícia Helena Arrabal
  • Pâmela Elise Munzlinger
  • Patryne Luana da Silva Dantas
  • Larissa Mascarenhas Krepsky
  • Lucas Ferriolli Mariotto
  • Michele Debiasi Alberton
  • Tatiani Karini Rensi Botelho
Frontiers in Natural Products
  • 156 views

Original Research

Accepted on 08 Jul 2026

Comprehensive Phytochemical Study of Galianthe thalictroides: Isolation of Three New Compounds, Structural Revision of β-Carbolines, and Evaluation of Cytotoxic and Anti-Wnt Activities

in Structural and Stereochemical Analysis

  • Patricia Oliveira Figueiredo
  • Olivier August Kirchhoffer
  • Laurence Marcourt
  • Luis Quiros-Guerrero
  • Alexey Koval
  • Wilson Hino Kato-Junior
  • Nidia Yoshida
  • Fernanda Rodriguez Garcez
  • Walmir Silva Garcez
  • Vladimir Katanaev
Frontiers in Natural Products
  • 255 views

Original Research

Published on 12 Jan 2026

Development of a comprehensive approach for the characterization of polar plant decoctions by orthogonal LC-MS reversed phase, HILIC, and NMR metabolite profiling: the case of Combretum micranthum

in Isolation and Purification

  • Lisa Vuadens
  • Robin Huber
  • Laurence Marcourt
  • Luis-Manuel Quiros-Guerrero
  • Olivier Auguste Kirchhoffer
  • Arnaud Gaudry
  • Renata Campos Nogueira
  • Elhadji Assane Diop
  • Sidi Mohamed Seck
  • Jean-Luc Wolfender
Frontiers in Natural Products
doi 10.3389/fntpr.2025.1717575
  • 2,447 views