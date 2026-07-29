Frontiers in Natural Products

Brief Research Report
Published on 29 Jul 2026
Green extraction optimization of antioxidant bioactives from Spondias tuberosa agroindustrial waste
in Biological Activities of Natural Products
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Brief Research Report
Published on 29 Jul 2026
in Biological Activities of Natural Products
Original Research
Published on 29 Jul 2026
in Biological Activities of Natural Products
Original Research
Accepted on 27 Jul 2026
in Biological Activities of Natural Products
Original Research
Accepted on 24 Jul 2026
in Biological Activities of Natural Products
Original Research
Published on 21 Jul 2026
in Biological Activities of Natural Products
Review
Published on 16 Jul 2026
in Biological Activities of Natural Products
Original Research
Published on 10 Jul 2026
in Biological Activities of Natural Products
Original Research
Published on 08 Jul 2026
in Biological Activities of Natural Products
Hypothesis and Theory
Published on 07 Jul 2026
in Biological Activities of Natural Products
Brief Research Report
Published on 02 Jul 2026
in Biological Activities of Natural Products
Brief Research Report
Published on 12 Jun 2026
in Biological Activities of Natural Products
Review
Published on 05 Jun 2026
in Biological Activities of Natural Products
Editorial
Published on 06 May 2026
in Biological Activities of Natural Products
Mini Review
Published on 04 Mar 2026
in Biological Activities of Natural Products
Original Research
Published on 12 Jan 2026
in Biological Activities of Natural Products
Original Research
Published on 08 Jan 2026
in Biological Activities of Natural Products
Mini Review
Published on 06 Jan 2026
in Biological Activities of Natural Products
Mini Review
Published on 11 Dec 2025
in Biological Activities of Natural Products
Original Research
Published on 27 Nov 2025
in Biological Activities of Natural Products
Methods
Published on 04 Sep 2025
in Biological Activities of Natural Products
Original Research
Published on 29 Aug 2025
in Biological Activities of Natural Products
Review
Published on 22 Aug 2025
in Biological Activities of Natural Products
Review
Published on 23 Jul 2025
in Biological Activities of Natural Products
Original Research
Published on 27 May 2025
in Biological Activities of Natural Products