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48 articles

articles

Original Research

Published on 29 Jul 2026

In vitro cytotoxic and anti-inflammatory activities of Ayapana triplinervis essential oil and hydroethanolic extract

in Biological Activities of Natural Products

  • Lucas Gabriel V. Barbosa
  • Luana de Sousa P. Barros
  • Alexandre Motta da Silva
  • Leandra Feliz Santos
  • Renata Cunha Silva
  • Carlos Vinícius A. da Silva
  • Raphael Oliveira de Figueiredo
  • Flavia Cristina A. Lucas
  • Laine Celestino Pinto
  • Joyce Kelly da Silva
Frontiers in Natural Products
doi 10.3389/fntpr.2026.1888636
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Original Research

Accepted on 24 Jul 2026

Antifungal and antibiofilm activity of crude hydroalcoholic extract and fractions of Myrcia neoobscura leaves against a clinical isolate of Candida krusei

in Biological Activities of Natural Products

  • Leticia Bachmann
  • Eduarda Rensi Botelho
  • Patrícia Helena Arrabal
  • Pâmela Elise Munzlinger
  • Patryne Luana da Silva Dantas
  • Larissa Mascarenhas Krepsky
  • Lucas Ferriolli Mariotto
  • Michele Debiasi Alberton
  • Tatiani Karini Rensi Botelho
Frontiers in Natural Products
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