Frontiers in Nephrology

Original Research
Published on 06 Aug 2025
The safety of percutaneous renal biopsy for acute kidney injury in metastatic renal cell cancer patients with reduced nephron mass
in Onconephrology
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Original Research
Published on 06 Aug 2025
in Onconephrology
Editorial
Published on 04 Apr 2025
in Onconephrology
Case Report
Published on 08 Nov 2024
in Onconephrology
Mini Review
Published on 12 Sep 2024
in Onconephrology
Case Report
Published on 13 Aug 2024
in Onconephrology
Review
Published on 09 Aug 2024
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Case Report
Published on 10 Jun 2024
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Review
Published on 19 Apr 2024
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Case Report
Published on 11 Apr 2024
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Original Research
Published on 04 Apr 2024
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Original Research
Published on 12 Sep 2023
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Editorial
Published on 01 Aug 2023
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Case Report
Published on 20 Jul 2023
in Onconephrology
Original Research
Published on 27 Feb 2023
in Onconephrology
Correction
Published on 05 Jan 2023
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Original Research
Published on 31 Oct 2022
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Review
Published on 19 Oct 2022
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Case Report
Published on 24 Mar 2022
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Original Research
Published on 22 Mar 2022
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