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Review

Published on 09 Aug 2024

Chemotherapy-induced acute kidney injury: epidemiology, pathophysiology, and therapeutic approaches

in Onconephrology

  • Rafaella Maria da Cunha Lyrio
  • Bruna Reis Araújo Rocha
  • Ana Luiza Rodrigues Mascarenhas Corrêa
  • Maria Gabriela Santana Mascarenhas
  • Felipe Luz Santos
  • Rafael da Hora Maia
  • Lívia Benezath Segundo
  • Paulo André Abreu de Almeida
  • Clara Magalhães Oliveira Moreira
  • Rafael Hennemann Sassi
Frontiers in Nephrology
doi 10.3389/fneph.2024.1436896
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