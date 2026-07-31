 Skip to main content
Type at least 3 characters

9 articles

articles

Study Protocol

Published on 20 Feb 2024

A multi-center interventional study to assess pharmacokinetics, effectiveness, and tolerability of prolonged-release tacrolimus after pediatric kidney transplantation: study protocol for a prospective, open-label, randomized, two-phase, two-sequence, single dose, crossover, phase III b trial

in Pediatric Nephrology

  • Sinem Karaterzi
  • Burkhard Tönshoff
  • Thurid Ahlenstiel-Grunow
  • Maral Baghai
  • Bodo Beck
  • Anja Büscher
  • Lisa Eifler
  • Thomas Giese
  • Susanne Lezius
  • Carsten Müller
Frontiers in Nephrology
doi 10.3389/fneph.2024.1331510
  • 5,792 views
  • 2 citations