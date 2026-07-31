Frontiers in Nephrology

Opinion
Accepted on 31 Jul 2026
Serum Uric Acid in Pediatric Metabolic Assessment: The Scientific Rationale for Routine Screening and the Urgent Need for Age-and Sex-Specific Diagnostic Thresholds
in Pediatric Nephrology
- 204 views
Opinion
Accepted on 31 Jul 2026
in Pediatric Nephrology
Original Research
Published on 08 Jun 2026
in Pediatric Nephrology
Original Research
Published on 25 May 2026
in Pediatric Nephrology
Original Research
Published on 12 Mar 2026
in Pediatric Nephrology
Original Research
Published on 03 Feb 2026
in Pediatric Nephrology
Case Report
Published on 18 Nov 2025
in Pediatric Nephrology
Original Research
Published on 21 Mar 2025
in Pediatric Nephrology
Mini Review
Published on 18 Feb 2025
in Pediatric Nephrology
Study Protocol
Published on 20 Feb 2024
in Pediatric Nephrology