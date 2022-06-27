laura ballerini
International School for Advanced Studies (SISSA)
Trieste, Italy
Specialty Chief Editor
Frontiers in Neuroengineering
Italian Institute of Technology (IIT)
Genova, Italy
Associate Editor
Frontiers in Neuroengineering
University of Southern California
Los Angeles, United States
Associate Editor
Frontiers in Neuroengineering
Italian Institute of Technology (IIT)
Genova, Italy
Associate Editor
Frontiers in Neuroengineering
Sapienza University of Rome
Rome, Italy
Associate Editor
Frontiers in Neuroengineering
Center for Nanomedicine and Tissue Engineering (nanomed3D)
Milan, Italy
Associate Editor
Frontiers in Neuroengineering
International School for Advanced Studies (SISSA)
Trieste, Italy
Associate Editor
Frontiers in Neuroengineering
University of Freiburg Medical Center
Freiburg, Germany
Associate Editor
Frontiers in Neuroengineering
Boston University
Boston, United States
Associate Editor
Frontiers in Neuroengineering
University of Twente
Enschede, Netherlands
Associate Editor
Frontiers in Neuroengineering
University of Genoa
Genoa, Italy
Associate Editor
Frontiers in Neuroengineering
University of Brescia
Brescia, Italy
Associate Editor
Frontiers in Neuroengineering
Portland State University
Portland, United States
Associate Editor
Frontiers in Neuroengineering
University of Alabama at Birmingham
Birmingham, United States
Associate Editor
Frontiers in Neuroengineering
University of Cambridge
Cambridge, United Kingdom
Associate Editor
Frontiers in Neuroengineering
University of Houston
Houston, United States
Associate Editor
Frontiers in Neuroengineering