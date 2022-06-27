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Interaction of BCI with the underlying neurological conditions in patients: pros and cons
- Aleksandra Vuckovic
- Jaime A. Pineda
- Kristen E LaMarca
- Disha Gupta
- Christoph Guger
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