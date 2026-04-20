Systematic Review
Published on 20 Apr 2026
Neural correlates of Sudoku play: a systematic review of brain imaging studies
in Neuroimaging for Cognitive Neuroscience
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Systematic Review
Published on 20 Apr 2026
in Neuroimaging for Cognitive Neuroscience
Original Research
Published on 28 Nov 2025
in Neuroimaging for Cognitive Neuroscience
Original Research
Published on 10 Jun 2025
in Neuroimaging for Cognitive Neuroscience
Review
Published on 27 Nov 2024
in Neuroimaging for Cognitive Neuroscience
Original Research
Published on 06 Mar 2024
in Neuroimaging for Cognitive Neuroscience
Original Research
Published on 09 Jan 2024
in Neuroimaging for Cognitive Neuroscience
Mini Review
Published on 03 Jan 2024
in Neuroimaging for Cognitive Neuroscience
Perspective
Published on 15 Aug 2023
in Neuroimaging for Cognitive Neuroscience
Original Research
Published on 21 Jun 2023
in Neuroimaging for Cognitive Neuroscience
Correction
Published on 21 Feb 2023
in Neuroimaging for Cognitive Neuroscience
Review
Published on 09 Jan 2023
in Neuroimaging for Cognitive Neuroscience
Original Research
Published on 09 Jan 2023
in Neuroimaging for Cognitive Neuroscience
Methods
Published on 05 Dec 2022
in Neuroimaging for Cognitive Neuroscience
Hypothesis and Theory
Published on 18 Nov 2022
in Neuroimaging for Cognitive Neuroscience
Review
Published on 26 Oct 2022
in Neuroimaging for Cognitive Neuroscience
Methods
Published on 12 Sep 2022
in Neuroimaging for Cognitive Neuroscience
Methods
Published on 29 Aug 2022
in Neuroimaging for Cognitive Neuroscience
Methods
Published on 26 Jul 2022
in Neuroimaging for Cognitive Neuroscience
Original Research
Published on 02 Jun 2022
in Neuroimaging for Cognitive Neuroscience
Original Research
Published on 10 May 2022
in Neuroimaging for Cognitive Neuroscience