Review
Published on 31 Jul 2026
A cellular (bio) photon field in mitochondrial-chromatin cross-talk: a hypothesis
in Photomorphogenesis and Development
Frontiers in Photobiology
doi 10.3389/fphbi.2026.1872069
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Review
Published on 31 Jul 2026
in Photomorphogenesis and Development
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Perspective
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