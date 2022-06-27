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Ultra-Weak Photon Emission in Biological Systems: Mechanisms, Detection, and Biomedical Applications
- Vladislav Toronov
- Vahid Salari
- Ankush Prasad
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