mengxi (sim) tan
Beihang University
Beijing, China
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Integrated Optics
Beihang University
Beijing, China
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Integrated Optics
Thales Research and Technology, France
Palaiseau, France
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Integrated Optics
Leibniz Institute of Photonic Technology (IPHT)
Jena, Germany
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Integrated Optics
Nokia Bell Labs
Murray Hill, United States
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Integrated Optics
Sepuluh Nopember Institute of Technology
Surabaya, Indonesia
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Integrated Optics
Indian Institute of Science (IISc)
Bangalore, India
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Integrated Optics
University of British Columbia
Vancouver, Canada
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Integrated Optics
RMIT University
Melbourne, Australia
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Integrated Optics
University of Maryland, College Park
College Park, United States
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Integrated Optics
Zhejiang Sci-Tech University
Hangzhou, China
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Integrated Optics
Quintessent Inc.
Goleta, United States
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Integrated Optics
Soochow University
Suzhou, China
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Integrated Optics
School of Advanced Manufacturing, Fuzhou University
Quanzhou, China
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Integrated Optics