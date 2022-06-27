simone atzeni
University of Paderborn
Paderborn, Germany
Community Reviewer
Neuromorphic Photonics and Photonic Computing
University of Paderborn
Paderborn, Germany
Community Reviewer
Neuromorphic Photonics and Photonic Computing
Institute for Photonics and Nanotechnologies, Department of Physical Sciences and Technologies of Matter, National Research Council (CNR)
Milano, Italy
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Neuromorphic Photonics and Photonic Computing
Intel (United States)
Santa Clara, United States
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Neuromorphic Photonics and Photonic Computing
ETH Zürich
Zurich, Switzerland
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Neuromorphic Photonics and Photonic Computing
Arizona State University
Tempe, United States
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Neuromorphic Photonics and Photonic Computing
University of Texas at San Antonio
San Antonio, United States
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Neuromorphic Photonics and Photonic Computing
Oak Ridge National Laboratory (DOE)
Oak Ridge, United States
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Neuromorphic Photonics and Photonic Computing
Lomonosov Moscow State University
Moscow, Russia
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Neuromorphic Photonics and Photonic Computing
George Washington University
Washington, D.C., United States
Community Reviewer
Neuromorphic Photonics and Photonic Computing
Intel (United States)
Santa Clara, United States
Community Reviewer
Neuromorphic Photonics and Photonic Computing
Italian Institute of Technology (IIT)
Genova, Italy
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Neuromorphic Photonics and Photonic Computing
The University of Utah
Salt Lake City, United States
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Neuromorphic Photonics and Photonic Computing
Zhejiang University
Hangzhou, China
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Neuromorphic Photonics and Photonic Computing
Ningbo University
Ningbo, China
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Neuromorphic Photonics and Photonic Computing
George Washington University
Washington, D.C., United States
Community Reviewer
Neuromorphic Photonics and Photonic Computing
Aristotle University of Thessaloniki
Thessaloniki, Greece
Community Reviewer
Neuromorphic Photonics and Photonic Computing