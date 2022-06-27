marco peccianti
Loughborough University
Loughborough, United Kingdom
Specialty Chief Editor
Optical Nanostructures
Rice University
Houston, United States
Associate Editor
Optical Nanostructures
The Pennsylvania State University (PSU)
University Park, United States
Associate Editor
Optical Nanostructures
Illinois State University
Normal, United States
Associate Editor
Optical Nanostructures
Hokkaido University
Sapporo, Japan
Associate Editor
Optical Nanostructures
University of Colorado Boulder
Boulder, United States
Associate Editor
Optical Nanostructures
University of Milano-Bicocca
Milan, Italy
Associate Editor
Optical Nanostructures
University of Modena and Reggio Emilia
Modena, Italy
Associate Editor
Optical Nanostructures
Sapienza University of Rome
Rome, Italy
Associate Editor
Optical Nanostructures