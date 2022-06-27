koichi kawakami
National Institute of Genetics (Japan)
Mishima, Japan
Specialty Chief Editor
Developmental Physiology
The University of Manchester
Manchester, United Kingdom
Associate Editor
Developmental Physiology
Institute of Biomedical Sciences, Faculty of Medicine, University of Chile
Santiago, Chile
Associate Editor
Developmental Physiology
The University of Newcastle
Callaghan, Australia
Associate Editor
Developmental Physiology
The Chinese University of Hong Kong
Shatin, China
Associate Editor
Developmental Physiology
University of Ottawa
Ottawa, Canada
Associate Editor
Developmental Physiology
University of Colorado
Denver, United States
Associate Editor
Developmental Physiology
Khalifa University
Abu Dhabi, United Arab Emirates
Associate Editor
Developmental Physiology
Laval University
Quebec, Canada
Associate Editor
Developmental Physiology
Nanchang University
Nanchang, China
Associate Editor
Developmental Physiology
Institute of Biomedical Sciences, Academia Sinica
Taipei, Taiwan
Associate Editor
Developmental Physiology
The University of Hong Kong
Pokfulam, Hong Kong, SAR China
Associate Editor
Developmental Physiology
Universidad Autónoma del Estado de México
Toluca, Mexico
Associate Editor
Developmental Physiology
National Institute of Animal Nutrition and Physiology (ICAR)
Bengaluru, India
Associate Editor
Developmental Physiology
School of Medicine, University of Colorado Anschutz Medical Campus
Aurora, United States
Associate Editor
Developmental Physiology
The University of Newcastle
Callaghan, Australia
Associate Editor
Developmental Physiology