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Systematic Review

Published on 30 Jul 2026

Effects of high-intensity interval training on cardiorespiratory fitness, jump, and sprint performance in male under-20 soccer players: a systematic review

in Exercise Physiology

  • Jordan Hernandez-Martínez
  • Joaquín Perez-Carcamo
  • Izham Cid-Calfucura
  • Edgar Vásquez-Carrasco
  • Sebastian Canales-Canales
  • Tomás Herrera-Valenzuela
  • Leonardo Vidal Andreato
  • Braulio Henrique Magnani Branco
  • Pablo Valdés-Badilla
Frontiers in Physiology
doi 10.3389/fphys.2026.1828517
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