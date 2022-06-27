giuseppe d'antona
Interdepartmental Center in Motor and Sports Activities, Sport Medicine Centre, University of Pavia
Voghera, Italy
Specialty Chief Editor
Exercise Physiology
University of Rhode Island
Kingston, United States
Associate Editor
Exercise Physiology
Birmingham City University
Birmingham, United Kingdom
Associate Editor
Exercise Physiology
University Institute of Maia (ISMAI)
Maia, Portugal
Associate Editor
Exercise Physiology
University of Lisbon
Lisbon, Portugal
Associate Editor
Exercise Physiology
University of Virginia
Charlottesville, United States
Associate Editor
Exercise Physiology
Swiss Federal Laboratories for Materials Science and Technology
Dübendorf, Switzerland
Associate Editor
Exercise Physiology
Department of Systems Medicine, Faculty of Medicine and Surgery, University of Rome Tor Vergata
Rome, Italy
Associate Editor
Exercise Physiology
Department of Veterinary Sciences, University of Messina
Messina, Italy
Associate Editor
Exercise Physiology
University of the Sunshine Coast
Maroochydore, Australia
Associate Editor
Exercise Physiology
Federation University Australia
Ballarat, Australia
Associate Editor
Exercise Physiology
Okayama Prefectural University
Soja, Japan
Associate Editor
Exercise Physiology
Singapore Sports Institute (SSI)
Singapore, Singapore
Associate Editor
Exercise Physiology
Université de Bourgogne
Dijon, France
Associate Editor
Exercise Physiology
Abertay University
Dundee, United Kingdom
Associate Editor
Exercise Physiology
Department of Sport and Physical Education, Faculty of Social Sciences, Hong Kong Baptist University
Kowloon Tong, Hong Kong, SAR China
Associate Editor
Exercise Physiology