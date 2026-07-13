Review
Accepted on 13 Jul 2026
Membrane-Decisional Architecture: A Framework for Multigenomic Signal Prioritization in the Plasma Membrane Nanobiome
in Membrane Physiology and Membrane Biophysics
- 189 views
Review
Accepted on 13 Jul 2026
in Membrane Physiology and Membrane Biophysics
Review
Published on 03 Dec 2025
in Membrane Physiology and Membrane Biophysics
Editorial
Published on 19 Sep 2025
in Membrane Physiology and Membrane Biophysics
Original Research
Published on 25 Jul 2025
in Membrane Physiology and Membrane Biophysics
Original Research
Published on 28 Apr 2025
in Membrane Physiology and Membrane Biophysics
Original Research
Published on 14 Apr 2025
in Membrane Physiology and Membrane Biophysics
Hypothesis and Theory
Published on 14 Mar 2025
in Membrane Physiology and Membrane Biophysics
Brief Research Report
Published on 24 Feb 2025
in Membrane Physiology and Membrane Biophysics
Original Research
Published on 13 Jan 2025
in Membrane Physiology and Membrane Biophysics
Original Research
Published on 21 Oct 2024
in Membrane Physiology and Membrane Biophysics
Original Research
Published on 18 Oct 2024
in Membrane Physiology and Membrane Biophysics
Original Research
Published on 09 Oct 2024
in Membrane Physiology and Membrane Biophysics
Original Research
Published on 27 Sep 2024
in Membrane Physiology and Membrane Biophysics
Review
Published on 03 Sep 2024
in Membrane Physiology and Membrane Biophysics
Original Research
Published on 14 Aug 2024
in Membrane Physiology and Membrane Biophysics
Editorial
Published on 09 Aug 2024
in Membrane Physiology and Membrane Biophysics
Original Research
Published on 17 Jun 2024
in Membrane Physiology and Membrane Biophysics
Review
Published on 06 Jun 2024
in Membrane Physiology and Membrane Biophysics
Original Research
Published on 24 Apr 2024
in Membrane Physiology and Membrane Biophysics
Review
Published on 18 Apr 2024
in Membrane Physiology and Membrane Biophysics
Mini Review
Published on 09 Apr 2024
in Membrane Physiology and Membrane Biophysics
Editorial
Published on 08 Mar 2024
in Membrane Physiology and Membrane Biophysics
Original Research
Published on 26 Feb 2024
in Membrane Physiology and Membrane Biophysics
Review
Published on 06 Feb 2024
in Membrane Physiology and Membrane Biophysics