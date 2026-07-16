Frontiers in Physiology

Original Research
Published on 16 Jul 2026
Cryptotaenia japonica extract attenuates glucocorticoid-induced muscle atrophy via regulation of the AKT/mTOR–FOXO/E3 ubiquitin ligase axis
in Striated Muscle Physiology
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Original Research
Published on 16 Jul 2026
in Striated Muscle Physiology
Brief Research Report
Published on 14 Jul 2026
in Striated Muscle Physiology
Review
Published on 18 Jun 2026
in Striated Muscle Physiology
Systematic Review
Published on 05 Jun 2026
in Striated Muscle Physiology
Review
Published on 07 May 2026
in Striated Muscle Physiology
Hypothesis and Theory
Published on 07 May 2026
in Striated Muscle Physiology
Original Research
Published on 28 Apr 2026
in Striated Muscle Physiology
Brief Research Report
Published on 24 Apr 2026
in Striated Muscle Physiology
Original Research
Published on 20 Apr 2026
in Striated Muscle Physiology
Review
Published on 19 Mar 2026
in Striated Muscle Physiology
Editorial
Published on 19 Mar 2026
in Striated Muscle Physiology
Original Research
Published on 10 Mar 2026
in Striated Muscle Physiology
Brief Research Report
Published on 03 Mar 2026
in Striated Muscle Physiology
Hypothesis and Theory
Published on 02 Feb 2026
in Striated Muscle Physiology
Review
Published on 09 Jan 2026
in Striated Muscle Physiology
Mini Review
Published on 07 Jan 2026
in Striated Muscle Physiology
Original Research
Published on 08 Dec 2025
in Striated Muscle Physiology
Review
Published on 26 Nov 2025
in Striated Muscle Physiology
Original Research
Published on 21 Nov 2025
in Striated Muscle Physiology
Original Research
Published on 19 Nov 2025
in Striated Muscle Physiology
Systematic Review
Published on 21 Oct 2025
in Striated Muscle Physiology
Correction
Published on 13 Oct 2025
in Striated Muscle Physiology
Original Research
Published on 10 Oct 2025
in Striated Muscle Physiology
Brief Research Report
Published on 06 Aug 2025
in Striated Muscle Physiology