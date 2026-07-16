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Original Research

Published on 19 Nov 2025

Comparative proteomics and micro-RNA analysis of skeletal muscle cell small extracellular vesicles - Unique profiles in cells from severely obese individuals with type 2 diabetes versus normal glucose tolerance

in Striated Muscle Physiology

  • Stian Forstrøm Christiansen
  • Kari Bente Foss Haug
  • Misbah Hussain
  • Abdille Hussein
  • Berit Sletbakk Brusletto
  • Reidun Øvstebø
  • Oliwia Witczak
  • Vigdis Aas
Frontiers in Physiology
doi 10.3389/fphys.2025.1696916
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