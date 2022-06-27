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Myosin Mechanochemistry in Striated Muscle: Kinetics, Energetics, and Multiscale Function
- Marco Caremani
- Monica Canepari
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