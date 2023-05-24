thomas raymond gingeras
Cold Spring Harbor Laboratory
Cold Spring Harbor, United States
Field Chief Editor
Frontiers in RNA Research
École Polytechnique
Palaiseau, France
Specialty Chief Editor
RNA Processing and Regulation
Centre for Genomic Regulation (CRG)
Barcelona, Spain
Specialty Chief Editor
RNA Processing and Regulation
University of California, Santa Barbara
Santa Barbara, United States
Specialty Chief Editor
RNA Structure and Evolution
University of Gothenburg
Gothenburg, Sweden
Specialty Chief Editor
Non-coding RNA
University of North Carolina at Chapel Hill
Chapel Hill, United States
Specialty Chief Editor
RNP Biogenesis and Function
Central European Institute of Technology (CEITEC)
Brno, Czechia
Associate Editor
RNA Processing and Regulation
Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale (INSERM)
Lyon, France
Associate Editor
RNA Processing and Regulation
Max Planck Institute of Biochemistry
Martinsried, Germany
Associate Editor
RNA Processing and Regulation
University of Edinburgh
Edinburgh, United Kingdom
Associate Editor
RNA Processing and Regulation
Chobanian & Avedisian School of Medicine, Boston University
Boston, United States
Associate Editor
RNP Biogenesis and Function
University of South Alabama
Mobile, United States
Associate Editor
Non-coding RNA
University of South Australia
Adelaide, Australia
Associate Editor
Non-coding RNA
The Ohio State University
Columbus, United States
Associate Editor
Non-coding RNA
University of New Hampshire
Durham, United States
Associate Editor
RNP Biogenesis and Function
Independent researcher
Baltimore, MD, United States
Associate Editor
Non-coding RNA