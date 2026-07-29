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Original Research

Published on 26 Aug 2024

RNAseq-differentiated gene expression profile of people living with HTLV-1 in the Brazilian Amazon region: a pilot study

in RNA Processing and Regulation

  • Leonn Mende Soares Pereira
  • Rafaella do Nascimento Ferreira
  • Vânia Nakauth Azevedo
  • Maria Alice Freitas Queiroz
  • Carlos Willian Dias Dantas
  • Rommel Thiago Jucá Ramos
  • Sandro Patroca da Silva
  • Carlos Araújo da Costa
  • Maisa Silva de Sousa
  • Izaura Maria Vieira Cayres Vallinoto
Frontiers in RNA Research
doi 10.3389/frnar.2024.1419833
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