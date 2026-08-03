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Original Research

Published on 24 Mar 2026

The role of signal preprocessing on the discriminability of canonical time-series characteristics and classification among individuals with and without Parkinson’s disease during serious game interaction

in Biomedical Signal Processing

  • Maria Fernanda Soares de Almeida
  • Ariana Moura Cabral
  • Leandro Rodrigues da Silva Souza
  • Mila Figueira Nozella
  • Camille Marques Alves
  • Pedro Henrique Bernardes Caetano Milken
  • Maria Olivia Domingos Rezio Ramos
  • Luanne Cardoso Mendes
  • Adriano de Oliveira Andrade
Frontiers in Signal Processing
doi 10.3389/frsip.2026.1715921
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