Original Research
Accepted on 23 Apr 2026
Time-causal and time-recursive wavelets
in Signal Processing Theory
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Accepted on 23 Apr 2026
in Signal Processing Theory
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Published on 11 Apr 2025
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Published on 09 Apr 2025
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Published on 29 Feb 2024
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Published on 24 Nov 2023
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Published on 21 Aug 2023
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Published on 11 May 2022
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Published on 17 Mar 2022
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Published on 07 Mar 2022
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Technology Report
Published on 28 Jan 2022
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Review
Published on 22 Nov 2021
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