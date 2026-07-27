Original Research
Accepted on 27 Jul 2026
Seafarer Fatigue: A qualitative study of customer-facing staff working on UK ferries
in Sleep, Behavior and Mental Health
- 120 views
Original Research
Accepted on 27 Jul 2026
in Sleep, Behavior and Mental Health
Case Report
Published on 15 Jul 2026
in Sleep, Behavior and Mental Health
Original Research
Published on 25 Jun 2026
in Sleep, Behavior and Mental Health
Original Research
Published on 24 Jun 2026
in Sleep, Behavior and Mental Health
Original Research
Published on 24 Jun 2026
in Sleep, Behavior and Mental Health
Original Research
Published on 25 May 2026
in Sleep, Behavior and Mental Health
Original Research
Published on 22 May 2026
in Sleep, Behavior and Mental Health
Study Protocol
Published on 07 May 2026
in Sleep, Behavior and Mental Health
Review
Published on 14 Apr 2026
in Sleep, Behavior and Mental Health
Original Research
Published on 07 Apr 2026
in Sleep, Behavior and Mental Health
Brief Research Report
Published on 01 Apr 2026
in Sleep, Behavior and Mental Health
Original Research
Published on 29 Jan 2026
in Sleep, Behavior and Mental Health
Original Research
Published on 14 Jan 2026
in Sleep, Behavior and Mental Health
Original Research
Published on 12 Jan 2026
in Sleep, Behavior and Mental Health
Original Research
Published on 08 Jan 2026
in Sleep, Behavior and Mental Health
Original Research
Published on 26 Nov 2025
in Sleep, Behavior and Mental Health
Original Research
Published on 14 Oct 2025
in Sleep, Behavior and Mental Health
Original Research
Published on 22 Sep 2025
in Sleep, Behavior and Mental Health
Case Report
Published on 11 Sep 2025
in Sleep, Behavior and Mental Health
Editorial
Published on 18 Aug 2025
in Sleep, Behavior and Mental Health
Original Research
Published on 23 Jul 2025
in Sleep, Behavior and Mental Health
Brief Research Report
Published on 21 Jul 2025
in Sleep, Behavior and Mental Health
Editorial
Published on 03 Jun 2025
in Sleep, Behavior and Mental Health
Original Research
Published on 26 May 2025
in Sleep, Behavior and Mental Health