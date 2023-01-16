minwoo ahn
University of Southern California
Los Angeles, United States
Community Reviewer
Computational Social Psychology
University of Southern California
Los Angeles, United States
Community Reviewer
Computational Social Psychology
Wake Forest University
Winston-Salem, United States
Community Reviewer
Intergroup Relations and Group Processes
Wilfrid Laurier University
Waterloo, Canada
Community Reviewer
Gender, Sexuality and Relationships
University of Valencia
Valencia, Spain
Community Reviewer
Intergroup Relations and Group Processes
Stanford University
Stanford, United States
Community Reviewer
Computational Social Psychology
Osnabrück University
Osnabrück, Germany
Community Reviewer
Attitudes, Social Justice and Political Psychology
Loyola University Maryland
Baltimore, United States
Community Reviewer
Gender, Sexuality and Relationships
The University of Texas at Dallas
Richardson, United States
Community Reviewer
Computational Social Psychology
Jackson State University
Jackson, United States
Community Reviewer
Intergroup Relations and Group Processes
Harvard University
Cambridge, United States
Community Reviewer
Computational Social Psychology
University of California, Davis
Davis, United States
Community Reviewer
Computational Social Psychology
Department of Psychology, Toronto Metropolitan University
Toronto, Canada
Community Reviewer
Attitudes, Social Justice and Political Psychology
SWPS University
Warsaw, Poland
Community Reviewer
Gender, Sexuality and Relationships
University of Oregon
Eugene, United States
Community Reviewer
Computational Social Psychology
Colgate University
Hamilton, United States
Community Reviewer
Attitudes, Social Justice and Political Psychology
University of Lisbon
Lisbon, Portugal
Community Reviewer
Intergroup Relations and Group Processes