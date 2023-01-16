john t. jost
New York University
New York City, United States
Field Chief Editor
Frontiers in Social Psychology
Western University
London, Canada
Specialty Chief Editor
Gender, Sexuality and Relationships
University of Waterloo
Waterloo, Canada
Specialty Chief Editor
Attitudes, Social Justice and Political Psychology
Stanford University
Stanford, United States
Specialty Chief Editor
Computational Social Psychology
University of Perugia
Perugia, Italy
Specialty Chief Editor
Gender, Sexuality and Relationships
University of Illinois at Urbana-Champaign
Champaign, United States
Specialty Chief Editor
Intergroup Relations and Group Processes
University of Haifa
Haifa, Israel
Associate Editor
Intergroup Relations and Group Processes
University of Limerick
Limerick, Ireland
Associate Editor
Environmental Thoughts, Feelings, and Actions
School of Psychology, Universidad Católica del Norte
Antofagasta, Chile
Associate Editor
Attitudes, Social Justice and Political Psychology
Kristianstad University
Kristianstad, Sweden
Associate Editor
Environmental Thoughts, Feelings, and Actions
University of Dundee
Dundee, United Kingdom
Associate Editor
Intergroup Relations and Group Processes
California State University, San Bernardino
San Bernardino, United States
Associate Editor
Environmental Thoughts, Feelings, and Actions
University of Arkansas
Fayetteville, United States
Associate Editor
Intergroup Relations and Group Processes
University of Virginia
Charlottesville, United States
Associate Editor
Attitudes, Social Justice and Political Psychology
Case Western Reserve University
Cleveland, United States
Associate Editor
Intergroup Relations and Group Processes
University of Mannheim
Mannheim, Germany
Associate Editor
Computational Social Psychology