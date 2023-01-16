julia becker
Osnabrück University
Osnabrück, Germany
Community Reviewer
Attitudes, Social Justice and Political Psychology
Osnabrück University
Osnabrück, Germany
Community Reviewer
Attitudes, Social Justice and Political Psychology
Department of Psychology, Toronto Metropolitan University
Toronto, Canada
Community Reviewer
Attitudes, Social Justice and Political Psychology
Colgate University
Hamilton, United States
Community Reviewer
Attitudes, Social Justice and Political Psychology
Memorial University of Newfoundland
St. John's, Canada
Community Reviewer
Attitudes, Social Justice and Political Psychology
University of California, Irvine
Irvine, United States
Community Reviewer
Attitudes, Social Justice and Political Psychology
University of Kent
Canterbury, United Kingdom
Community Reviewer
Attitudes, Social Justice and Political Psychology
Pontifical Catholic University of Peru
Lima, Peru
Community Reviewer
Attitudes, Social Justice and Political Psychology
University of Winnipeg
Winnipeg, Canada
Community Reviewer
Attitudes, Social Justice and Political Psychology
University of Granada
Granada, Spain
Community Reviewer
Attitudes, Social Justice and Political Psychology
National Research University Higher School of Economics
Moscow, Russia
Community Reviewer
Attitudes, Social Justice and Political Psychology
University of Nebraska-Lincoln
Lincoln, United States
Community Reviewer
Attitudes, Social Justice and Political Psychology
Academic College Tel Aviv-Yaffo
Yaffo, Israel
Community Reviewer
Attitudes, Social Justice and Political Psychology
University of California, Merced
Merced, United States
Community Reviewer
Attitudes, Social Justice and Political Psychology
University of Illinois at Urbana-Champaign
Champaign, United States
Community Reviewer
Attitudes, Social Justice and Political Psychology
University of Indonesia
Depok, Indonesia
Community Reviewer
Attitudes, Social Justice and Political Psychology
University of Indonesia
Depok, Indonesia
Community Reviewer
Attitudes, Social Justice and Political Psychology