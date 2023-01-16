richard p eibach
University of Waterloo
Waterloo, Canada
Specialty Chief Editor
Attitudes, Social Justice and Political Psychology
School of Psychology, Universidad Católica del Norte
Antofagasta, Chile
Associate Editor
Attitudes, Social Justice and Political Psychology
University of Virginia
Charlottesville, United States
Associate Editor
Attitudes, Social Justice and Political Psychology
University of Arkansas
Fayetteville, United States
Associate Editor
Attitudes, Social Justice and Political Psychology
Wilfrid Laurier University
Waterloo, Canada
Associate Editor
Attitudes, Social Justice and Political Psychology
University of British Columbia
Vancouver, Canada
Associate Editor
Attitudes, Social Justice and Political Psychology
University of Connecticut
Storrs, United States
Associate Editor
Attitudes, Social Justice and Political Psychology
The Ohio State University
Columbus, United States
Associate Editor
Attitudes, Social Justice and Political Psychology