michal kosinski
Stanford University
Stanford, United States
Specialty Chief Editor
Computational Social Psychology
University of Mannheim
Mannheim, Germany
Associate Editor
Computational Social Psychology
National Institute on Drug Abuse (NIH)
Bethesda, United States
Associate Editor
Computational Social Psychology
University of British Columbia
Vancouver, Canada
Associate Editor
Computational Social Psychology
Columbia Business School, Columbia University
New York City, United States
Associate Editor
Computational Social Psychology
The Wharton School, University of Pennsylvania
Philadelphia, United States
Associate Editor
Computational Social Psychology
University of Cambridge
Cambridge, United Kingdom
Associate Editor
Computational Social Psychology
Stony Brook University
Stony Brook, United States
Associate Editor
Computational Social Psychology
School of Management, University of St. Gallen
St. Gallen, Switzerland
Associate Editor
Computational Social Psychology
New York University
New York City, United States
Associate Editor
Computational Social Psychology
University College London
London, United Kingdom
Associate Editor
Computational Social Psychology