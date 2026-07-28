Review
Accepted on 28 Jul 2026
How credible is the experimental evidence on precarious manhood? A z-curve analysis
in Gender, Sexuality and Relationships
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Review
Accepted on 28 Jul 2026
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Systematic Review
Published on 23 Jul 2026
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Original Research
Published on 20 Nov 2025
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Original Research
Published on 17 Feb 2025
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Hypothesis and Theory
Published on 13 Jan 2025
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Published on 23 Dec 2024
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Perspective
Published on 29 Nov 2024
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Published on 14 Feb 2024
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Published on 14 Dec 2023
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