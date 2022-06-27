yewande adewunmi
University of the Witwatersrand
Johannesburg, South Africa
Community Reviewer
Safe and Just Resource Management
University of the Witwatersrand
Johannesburg, South Africa
Community Reviewer
Safe and Just Resource Management
Technical University of Munich
Munich, Germany
Community Reviewer
Safe and Just Resource Management
University of Nigeria, Nsukka
Nsukka, Nigeria
Community Reviewer
Safe and Just Resource Management
Clark University
Worcester, United States
Community Reviewer
Safe and Just Resource Management
Shanghai Jiao Tong University
Shanghai, China
Community Reviewer
Safe and Just Resource Management
SUNY College of Environmental Science and Forestry
Syracuse, United States
Community Reviewer
Safe and Just Resource Management
Technical University of Munich
Munich, Germany
Community Reviewer
Safe and Just Resource Management
Kwame Nkrumah University of Science and Technology
Kumasi, Ghana
Community Reviewer
Safe and Just Resource Management
SD Dombo University of Business and Integrated Development Studies
Bamahu, Ghana
Community Reviewer
Safe and Just Resource Management
Kangwon National University
Chuncheon, Republic of Korea
Community Reviewer
Safe and Just Resource Management
Leibniz University Hannover
Hanover, Germany
Community Reviewer
Safe and Just Resource Management
London School of Economics and Political Science
London, United Kingdom
Community Reviewer
Safe and Just Resource Management
University of Botswana
Gaborone, Botswana
Community Reviewer
Safe and Just Resource Management