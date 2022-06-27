dirk feldmeyer
Julich Research Center, Helmholtz Association of German Research Centres (HZ)
Jülich, Germany
Specialty Chief Editor
Frontiers in Synaptic Neuroscience
Brown University
Providence, United States
Associate Editor
Frontiers in Synaptic Neuroscience
School of Pharmacy, Faculty of Life Sciences, University College London
London, United Kingdom
Associate Editor
Frontiers in Synaptic Neuroscience
Las Positas College
Livermore, United States
Associate Editor
Frontiers in Synaptic Neuroscience
Laboratory of Molecular Neurobiology Institute of Biomedical Research (BIOMED) Pontifical Catholic University of Argentina (UCA) - Scientific and Technological Research Council of Argentina (CONICET)
C1107 AAZ Buenos Aires, Argentina
Associate Editor
Frontiers in Synaptic Neuroscience
Western University of Health Sciences
Pomona, United States
Associate Editor
Frontiers in Synaptic Neuroscience
Salk Institute for Biological Studies
La Jolla, United States
Associate Editor
Frontiers in Synaptic Neuroscience
Institut National de Recherche en Informatique et en Automatique (INRIA)
Rocquencourt, France
Associate Editor
Frontiers in Synaptic Neuroscience
Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale (INSERM)
Paris, France
Associate Editor
Frontiers in Synaptic Neuroscience
Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional (Cinvestav-IPN)
Mexico City, Mexico
Associate Editor
Frontiers in Synaptic Neuroscience
University of Bergen
Bergen, Norway
Associate Editor
Frontiers in Synaptic Neuroscience
Wayne State University
Detroit, United States
Associate Editor
Frontiers in Synaptic Neuroscience
Federal University of Rio Grande do Norte
Natal, Brazil
Associate Editor
Frontiers in Synaptic Neuroscience
Centro de Altos Estudios en Ciencias Humanas y de la Salud, Universidad Abierta Interamericana
Buenos Aires, Argentina
Associate Editor
Frontiers in Synaptic Neuroscience
UMR5297 Institut Interdisciplinaire de Neurosciences (IINS)
Bordeaux, France
Associate Editor
Frontiers in Synaptic Neuroscience
College of Medicine, Drexel University
Philadelphia, United States
Associate Editor
Frontiers in Synaptic Neuroscience