saeed abbasalizadeh
Royan institute for Stem Cell Biology and Technology (RI-SCBT)
Tehran, Iran
Community Reviewer
Bioengineering
Royan institute for Stem Cell Biology and Technology (RI-SCBT)
Tehran, Iran
Community Reviewer
Bioengineering
Humabiologics Inc
Phoenix, United States
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Bioengineering
University of California, Irvine
Irvine, United States
Community Reviewer
Bioengineering
Department of Surgery, School of Medicine, University of Virginia
Charlottesville, United States
Community Reviewer
Bioengineering
Tufts University
Medford, United States
Community Reviewer
Bioengineering
University of Toronto
Toronto, Canada
Community Reviewer
Bioengineering
University of Granada
Granada, Spain
Community Reviewer
Bioengineering
University of Toronto
Toronto, Canada
Community Reviewer
Bioengineering
Independent researcher
Barcelona, Spain
Community Reviewer
Bioengineering
University of Pennsylvania
Philadelphia, United States
Community Reviewer
Bioengineering
National Research Council Institute of Science and Technology for Ceramics
Faenza (RA), Italy
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Bioengineering
Department of Materials Science and Engineering, College of Engineering, The Ohio State University
Columbus, United States
Community Reviewer
Bioengineering
BlueRock Therapeutics (Canada)
Toronto, Canada
Community Reviewer
Bioengineering
Feinberg School of Medicine, Northwestern University
Chicago, United States
Community Reviewer
Bioengineering
Scripps Clinic
La Jolla, United States
Community Reviewer
Bioengineering
University Children's Hospital Zurich
Zurich, Switzerland
Community Reviewer
Bioengineering