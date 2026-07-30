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Original Research

Published on 11 Apr 2022

TREAT-B Algorithm for Treatment Eligibility Among Chronically Infected Hepatitis B Virus Persons in a Low and a High Endemic Region: A Potential Strategy Towards Virus Elimination by 2030

in Viral Disease Investigation

  • Hussein Mukasa Kafeero
  • Dorothy Ndagire
  • Ponsiano Ocama
  • Charles Drago Kato
  • Eddie Wampande
  • Henry Kajumbula
  • David Patrick Kateete
  • Abdul Walusansa
  • Ali Kudamba
  • Jamilu E. Ssenku
Frontiers in Virology
doi 10.3389/fviro.2022.754711
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