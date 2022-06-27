subimal ghosh
Indian Institute of Technology Bombay
Mumbai, India
Community Reviewer
Water and Built Environment
Indian Institute of Technology Bombay
Mumbai, India
Community Reviewer
Water and Built Environment
Eurac Research
Bolzano, Italy
Community Reviewer
Water Resource Management
Punjab Agricultural University
Ludhiana, India
Community Reviewer
Water and Climate
VU Amsterdam
Amsterdam, Netherlands
Community Reviewer
Water and Built Environment
Jinan University
Guangzhou, China
Community Reviewer
Water and Hydrocomplexity
Bangladesh University of Engineering and Technology
Dhaka, Bangladesh
Community Reviewer
Water and Human Health
Politecnico di Bari
Bari, Italy
Community Reviewer
Water Resource Management
University of Parma
Parma, Italy
Community Reviewer
Environmental Water Quality
Polytechnic University of Milan
Milan, Italy
Community Reviewer
Water Resource Management
Prairie View A&M University
Prairie View, United States
Community Reviewer
Water and Climate
Department of Land, Environment, Agriculture and Forestry, School of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine, University of Padua
Legnaro, Italy
Community Reviewer
Water and Critical Zone
University of Patras
Patras, Greece
Community Reviewer
Environmental Water Quality
University of Bari Aldo Moro
Bari, Italy
Community Reviewer
Water Resource Management
Shahrood University of Technology
Shahrood, Iran
Community Reviewer
Water and Human Health
University of Houston
Houston, United States
Community Reviewer
Water and Climate
Texas A&M AgriLife Research
Temple, United States
Community Reviewer
Water and Climate