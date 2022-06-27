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Groundwater Quality and Vulnerability: Insights from Hydrogeology, Hydrogeochemistry, Hydrogeological Processes, and Environmental Isotopes
- Erkan Dişli
- Rosa María Fuentes Rivas
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