chaopeng shen
The Pennsylvania State University (PSU)
University Park, United States
Specialty Chief Editor
Water and Artificial Intelligence
Tulane University
New Orleans, United States
Associate Editor
Water and Artificial Intelligence
University of Exeter
Exeter, United Kingdom
Associate Editor
Water and Artificial Intelligence
Department of Civil and Mechanical Engineering, University of Cassino
Cassino, Italy
Associate Editor
Water and Artificial Intelligence
Polytechnic University of Milan
Milan, Italy
Associate Editor
Water and Artificial Intelligence
Department of Civil and Mechanical Engineering, University of Cassino
Cassino, Italy
Associate Editor
Water and Artificial Intelligence
The Pennsylvania State University (PSU)
University Park, United States
Associate Editor
Water and Artificial Intelligence
Computational Sciences and Engineering Division, Oak Ridge National Laboratory (DOE)
Oak Ridge, United States
Associate Editor
Water and Artificial Intelligence
Punjab Agricultural University
Ludhiana, India
Associate Editor
Water and Artificial Intelligence
University of Windsor
Windsor, Canada
Associate Editor
Water and Artificial Intelligence
Kyoto University
Kyoto, Japan
Associate Editor
Water and Artificial Intelligence
Wuhan University
Wuhan, China
Associate Editor
Water and Artificial Intelligence
Massachusetts Institute of Technology
Cambridge, United States
Associate Editor
Water and Artificial Intelligence
Sun Yat-sen University
Guangzhou, China
Associate Editor
Water and Artificial Intelligence
Hohai University
Nanjing, China
Associate Editor
Water and Artificial Intelligence