hossein afzalimehr
Iran University of Science and Technology
Tehran, Iran
Community Reviewer
Water and Built Environment
Iran University of Science and Technology
Tehran, Iran
Community Reviewer
Water and Built Environment
Indian Institute of Technology Roorkee
Roorkee, India
Community Reviewer
Water and Built Environment
Louisiana Tech University
Ruston, United States
Community Reviewer
Water and Built Environment
University of Cantabria
Santander, Spain
Community Reviewer
Water and Built Environment
University of Palermo
Palermo, Italy
Community Reviewer
Water and Built Environment
Department of Engineering and Architecture, University of Parma
Parma, Italy
Community Reviewer
Water and Built Environment
Clarkson University
Potsdam, United States
Community Reviewer
Water and Built Environment
University of Modena and Reggio Emilia
Modena, Italy
Community Reviewer
Water and Built Environment
Vanderbilt University
Nashville, United States
Community Reviewer
Water and Built Environment
Pacific Northwest National Laboratory (DOE)
Richland, United States
Community Reviewer
Water and Built Environment
International University of Rabat
Salé, Morocco
Community Reviewer
Water and Built Environment
Oak Ridge National Laboratory (DOE)
Oak Ridge, United States
Community Reviewer
Water and Built Environment
MVGR College of Engineering
India, India
Community Reviewer
Water and Built Environment
Department of Geological Sciences, Faculty of Science, Jadavpur University
Kolkata, India
Community Reviewer
Water and Built Environment
California State Polytechnic University, Pomona
Pomona, United States
Community Reviewer
Water and Built Environment
University of Calabria
Cosenza, Italy
Community Reviewer
Water and Built Environment