auroop ratan ganguly
Northeastern University
Boston, United States
Specialty Chief Editor
Water and Built Environment
Oak Ridge National Laboratory (DOE)
Oak Ridge, United States
Associate Editor
Water and Built Environment
University of Calabria
Cosenza, Italy
Associate Editor
Water and Built Environment
University College Dublin School of Civil Engineering, Dublin, Ireland
Dublin, Ireland
Associate Editor
Water and Built Environment
University of Cambridge
Cambridge, United Kingdom
Associate Editor
Water and Built Environment
Polytechnic University of Milan
Milan, Italy
Associate Editor
Water and Built Environment
Indian Institute of Technology Madras
Chennai, India
Associate Editor
Water and Built Environment
Pacific Northwest National Laboratory (DOE)
Richland, United States
Associate Editor
Water and Built Environment
Indian Institute of Technology Kharagpur
Kharagpur, India
Associate Editor
Water and Built Environment
National Research Council Canada (NRC)
Ottawa, Canada
Associate Editor
Water and Built Environment
Visvesvaraya National Institute of Technology
Nagpur, India
Associate Editor
Water and Built Environment
Indian Institute of Technology Bombay
Mumbai, India
Associate Editor
Water and Built Environment
Oak Ridge National Laboratory (DOE)
Oak Ridge, United States
Associate Editor
Water and Built Environment
Manhattan College
New York City, United States
Associate Editor
Water and Built Environment
University of Parma
Parma, Italy
Associate Editor
Water and Built Environment
Department of Engineering, University of Ferrara
Ferrara, Italy
Associate Editor
Water and Built Environment