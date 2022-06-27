subimal ghosh
Indian Institute of Technology Bombay
Mumbai, India
Specialty Chief Editor
Water and Climate
Sultan Qaboos University
Muscat, Oman
Associate Editor
Water and Climate
School of Engineering, University of Florence
Florence, Italy
Associate Editor
Water and Climate
Fakultät für Naturwissenschaften, Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg
Erlangen, Germany
Associate Editor
Water and Climate
Oak Ridge National Laboratory (DOE)
Oak Ridge, United States
Associate Editor
Water and Climate
University of Messina
Messina, Italy
Associate Editor
Water and Climate
UMR5001 Institut des Géosciences de l'Environnement (IGE)
St Martin D Heres, France
Associate Editor
Water and Climate
Indian Institute of Tropical Meteorology (IITM)
Pune, India
Associate Editor
Water and Climate
Water Research Institute, Department of Earth System Sciences and Technologies for the Environment, National Research Council (CNR)
Rome, Italy
Associate Editor
Water and Climate
International Rice Research Institute (IRRI)
Los Baños, Philippines
Associate Editor
Water and Climate
Washington State University
Pullman, United States
Associate Editor
Water and Climate
Brunel University London
Uxbridge, United Kingdom
Associate Editor
Water and Climate
Nanjing Institute of Geography and Limnology, Chinese Academy of Sciences (CAS)
Nanjing, China
Associate Editor
Water and Climate
Democritus University of Thrace
Komotini, Greece
Associate Editor
Water and Climate
School of the Environment, Florida Agricultural and Mechanical University
Tallahassee, United States
Associate Editor
Water and Climate