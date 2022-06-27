dipankar dwivedi
Berkeley Lab (DOE)
Berkeley, United States
Specialty Chief Editor
Water and Critical Zone
Delhi College of Arts & Commerce, University of Delhi
New Delhi, India
Associate Editor
Water and Critical Zone
Indian Statistical Institute
Kolkata, India
Associate Editor
Water and Critical Zone
University of Bristol
Bristol, United Kingdom
Associate Editor
Water and Critical Zone
Université Paris-Saclay
Saint Aubin, France
Associate Editor
Water and Critical Zone
University of Trieste
Trieste, Italy
Associate Editor
Water and Critical Zone
University of Arizona
Tucson, United States
Associate Editor
Water and Critical Zone
Department of Civil, Chemical, Environmental, and Materials Engineering, School of Engineering, University of Bologna
Bologna, Italy
Associate Editor
Water and Critical Zone
Berkeley Lab (DOE)
Berkeley, United States
Associate Editor
Water and Critical Zone
Berkeley Lab (DOE)
Berkeley, United States
Associate Editor
Water and Critical Zone
University of Georgia
Athens, United States
Associate Editor
Water and Critical Zone
University of Sassari
Sassari, Italy
Associate Editor
Water and Critical Zone
Department of Agricultural and Food Engineering, Indian Institute of Technology Kharagpur
Kharagpur, India
Associate Editor
Water and Critical Zone
Faculty of Science, University of Novi Sad
Novi Sad, Serbia
Associate Editor
Water and Critical Zone
The University of Texas at El Paso
El Paso, United States
Associate Editor
Water and Critical Zone
University of Alaska Fairbanks
Fairbanks, United States
Associate Editor
Water and Critical Zone