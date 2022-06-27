harrie-jan hendricks franssen
Julich Research Center, Helmholtz Association of German Research Centres (HZ)
Jülich, Germany
Specialty Chief Editor
Water and Hydrocomplexity
Berkeley Lab (DOE)
Berkeley, United States
Associate Editor
Water and Hydrocomplexity
Eurac Research
Bolzano, Italy
Associate Editor
Water and Hydrocomplexity
Julich Research Center, Helmholtz Association of German Research Centres (HZ)
Jülich, Germany
Associate Editor
Water and Hydrocomplexity
National Research Council (CNR)
Roma, Italy
Associate Editor
Water and Hydrocomplexity
University of Padua
Padua, Italy
Associate Editor
Water and Hydrocomplexity
University of Cincinnati
Cincinnati, United States
Associate Editor
Water and Hydrocomplexity
Massachusetts Institute of Technology
Cambridge, United States
Associate Editor
Water and Hydrocomplexity
National School for Water and Environmental Engineering
Strasbourg, France
Associate Editor
Water and Hydrocomplexity
Weihenstephan-Triesdorf University of Applied Sciences
Freising, Germany
Associate Editor
Water and Hydrocomplexity
Goddard Space Flight Center, National Aeronautics and Space Administration
Greenbelt, United States
Associate Editor
Water and Hydrocomplexity
Laval University
Quebec, Canada
Associate Editor
Water and Hydrocomplexity
Technical University of Crete
Chania, Greece
Associate Editor
Water and Hydrocomplexity
Heidelberg University
Heidelberg, Germany
Associate Editor
Water and Hydrocomplexity
Beijing Normal University
Beijing, China
Associate Editor
Water and Hydrocomplexity
University of Trento
Trento, Italy
Associate Editor
Water and Hydrocomplexity