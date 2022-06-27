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Conversations in Water: Can We Finally Predict How Vegetation Responds to Drought?
- Frontiers In Water
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