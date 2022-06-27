ossama m.m abdelwahab
University of Bari Aldo Moro
Bari, Italy
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Water Resource Management
University of Bari Aldo Moro
Bari, Italy
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Water Resource Management
University of Trento
Trento, Italy
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Water Resource Management
University of South Australia
Adelaide, Australia
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Resource Management
Kongju National University
Gong, Republic of Korea
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Water Resource Management
Center for Development Research (ZEF)
Bonn, Germany
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Water Resource Management
Florida State University Schools, College of Education, Florida State University
Tallahassee, United States
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Water Resource Management
McGill University
Montreal, Canada
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Resource Management
University of Bonn
Bonn, Germany
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Water Resource Management
Cairo University
Giza, Egypt
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Resource Management
Khavaran Institute of Higher Education
Mashhad, Iran
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Resource Management
Eurac Research
Bolzano, Italy
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Water Resource Management
Joint Research Centre (Italy)
Ispra, Italy
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Water Resource Management
International Water Management Institute (Pakistan)
Punjab, Pakistan
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Water Resource Management
Gaston Berger University
Saint-Louis, Senegal
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Water Resource Management
Laval University
Quebec, Canada
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Water Resource Management
Basque centre for climate change
Bilbao, Spain
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Water Resource Management